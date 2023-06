Morte di Vittorio Parziale al Vecchio Pellegrini, corteo di amici e familiari a Napoli

PUBBLICITÀ

Gli amici chiedono chiarezza sulla morte di Vittorio Parziale, il 29enne deceduto nei giorni scorsi all’ospedale Vecchio Pellegrini per cause ancora da accertare. Tra poco si terrà un corteo che arriverà sino alla Prefettura. “Vi sono morti che pesano come una piuma e morti che pesano come una montagna – scrivono gli organizzatori – La morte di Vittorio non colpisce solo i suoi cari ma un intero Quartiere sono giorni che da più parti amici e conoscenti di Vittorio lo ricordano con striscioni e tanti post sui social, la morte di Vittorio per malasanità, sono anni che comitati e persone colpite da lutti provocati da una gestione scellerata di interesse puramente clientelare”.

Quindi, aggiungono gli amici e i conoscenti di Parziale “facciamo appello alla società civile ai comitati e a tutte quelle persone colpite e non di intervenire al corteo che partirà dal vico solitaria alle 16 per raggiungere la prefettura dove si terrà la conferenza stampa. Per Vittorio e per i tanti morti della Malasanità”.

PUBBLICITÀ

Il giovane è arrivato al nosocomio della Pignasecca con forti dolori alle gambe, al torace e allo stomaco. Poco dopo il decesso.