Minaccia la madre e il fratello con un coltello per avere soldi: arrestato per maltrattamenti in famiglia

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale erano impegnati nel servizio di controllo del territorio. Quando, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di lite in famiglia.

I poliziotti, giunti sul posto, si sono trovati davanti ad un uomo intento ad allontanarsi a bordo di uno scooter, riuscendo comunque a raggiungerlo e bloccarlo. Sottoposto a perquisizione, gli agenti l’hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 8 cm. In quel momento, l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha inveito nei confronti di una donna affacciata dal balcone di un appartamento.

Gli operatori hanno raggiunto l’abitazione di quest’ultima che ha raccontato che, poco prima, il figlio l’aveva minacciata con un coltello. Arrivando anche a danneggiare alcuni oggetti presenti in casa, come già avvenuto in precedenti occasioni. Inoltre, l’altro figlio della donna ha raccontato che il fratello aveva avuto degli atteggiamenti aggressivi anche nei suoi confronti in diverse circostanze. In particolare, quella stessa mattina, dopo averlo raggiunto presso la sua attività lavorativa, gli aveva danneggiato lo scooter intimandogli con un coltello di corrispondergli del denaro.

Un 42enne napoletano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per atti persecutori e porto di armi od oggetti atti ad offendere.