Mondo della musica napoletana in lutto, il dolore di Nino D’Angelo e Gigi Finizio

Farà parte per sempre della storia delle emittenti radiofoniche locali, Paolo Serretiello fondatore ed editore di Radio Marte. Serretiello si è spento questa mattina ed in tantissimi non hanno fatto mancare la loro solidarietà alla famiglia del noto editore. Anche il mondo della musica ha partecipato al dolore della famiglia Serretiello con numerosi post di cordoglio apparsi sui profili social di cantanti ed autori, tra questi anche Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio

IL RICORDO DI NINO D’ANGELO

“Ciao Paolo amico mio R.i.p….Un abbraccio alla famiglia Serretiell0 e a tutta Radio Marte…“.

IL RICORDO DI GIGI FINIZIO

“Il mondo della Radio italiana perde un Suo importante Pilastro, io perdo un amico. Riposa in pace Paolo. Ci mancherai, Gigi“.