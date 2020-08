Covid in Campania, la mappa dei nuovi casi a Napoli e in provincia

Dei 184 nuovi positivi specificati nell’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania (86 i casi di rientro), 73 provengono dall’attività di screening dell’Asl Napoli 1 Centro: di questi, 22 si riferiscono a casi di rientro dall’estero (con segnalazioni tramite mail), 18 di ritorno dalla Sardegna e altri 33 per i quali sono in corso approfondimenti per comprendere l’origine del loro contagio.

IL REPORT COVID IN CAMPANIA

Nell’area metropolitana di Napoli e nelle altre province campane, uno o più casi si sono verificate in questa città: Portici, Torre del Greco, San Giorgio a Cremano, Battipaglia, Bacoli, Giugliano, Frattamaggiore, Villaricca, Grumo Nevano, Acerra, San Giuseppe Vesuviano, Afragola, Pozzuoli.

Frattaminore, Forio d’Ischia, Crispano, Cardito, Vico Equense, Castellammare di Stabia, Nocera Inferiore, San Sebastiano al Vesuvio, Poggiomarino, Sorrento, Pomigliano d’Arco, Caserta, Portico di Caserta.

Francolise, Sparanise, Aversa, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Lusciano, Casoria, Castel Volturno, Sarno, Avellino, Somma Vesuviana, Striano, Capriglia Irpina, Pompei, Telese Terme, San Sebastiano al Vesuvio.

Gli altri casi, si riferiscono a provenienze da fuori regione. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, attualmente in Campania c’è un solo ricovero in terapia intensiva, 95 sono ricoverati con sintomi e 2114 in isolamento domiciliare. Il numero degli attuali positivi è di 2210.