Microcamera nascosta durante l’esame per la patente, denunciato un 42enne a Napoli

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso la motorizzazione civile di via Argine per la segnalazione di una tentata truffa.

I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da un funzionario della struttura il quale ha raccontato che, poco prima, durante la sessione d’esame, aveva sorpreso un uomo con un dispositivo elettronico vietato, nascosto nella mascherina.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 42enne indiano e lo hanno trovato in possesso di una microcamera con microfono collegato a un wi-fi portatile e, per tale motivo, lo hanno denunciato per repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli pubblici.

Le altre notizie da Napol | Si ferma a cambiare la ruota e gli entrano in auto per derubarlo

Forare una gomma a Napoli è molto più pericoloso del previsto. Si, perché mentre si è intenti a cambiare la ruota, qualcuno potrebbe entrarti nell’auto e derubarti. Incredibile ma vero.

“Oggi 24/07 alle 18:30 mio cognato ha forato e si è dovuto fermare per cambiare la ruota all’ altezza del supermercato al Corso Novara. Mentre stava cambiando la ruota ha subito il furto del marsupio in cui aveva cellulare, portafogli e vari documenti. Successivamente all’ accaduto un tassista gli ha segnalato di aver già notato il soggetto e addirittura un signore ci ha anche fornito il video dell’accaduto“. Questo è ciò che ha raccontato un cittadino, familiare della vittima del furto, al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Se le inventano tutte per fregare il prossimo, per derubare, per delinquere. Se si mettesse tanto ingegno nei buoni propositi e in attività legali questa città si troverebbe ora in un’altra dimensione rispetto a quella attuale troppo sbilanciata verso farabutti e cialtroni e non a favore dei lavoratori onesti e della gente perbene. Purtroppo invece le cose girano nel senso sbagliato. Questa corsa se non riusciremo a invertirla che ci porterà all’autodistruzione.” – il commento di Borrelli.