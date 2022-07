Forare una gomma a Napoli è molto più pericoloso del previsto. Si, perché mentre si è intenti a cambiare la ruota, qualcuno potrebbe entrarti nell’auto e derubarti. Sembra incredibile, ma è esattamente quello che è successo ad un cittadino alcuni giorni fa.

Un uomo si ferma a Corso Novara per cambiare la gomma bucata, delinquenti gli entrano nell’auto e lo derubano degli effetti personali

“Oggi, 24 luglio, alle 18:30 mio cognato ha forato uno pneumatico dell’auto e si è dovuto fermare per cambiare la ruota all’ altezza del supermercato al Corso Novara. Mentre stava cambiando la ruota ha subito il furto del marsupio in cui aveva cellulare, portafogli e vari documenti. Successivamente all’ accaduto un tassista gli ha segnalato di aver già notato il soggetto e addirittura un signore ci ha anche fornito il video dell’accaduto“. E’ ciò che ha raccontato un cittadino, familiare della vittima del furto, al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Il video riprende un uomo che, del tutto indisturbato, entra nella macchina accostata al marciapiede. Dall’interno prende alcune cose, per poi allontanarsi senza fretta, salire su uno scooter poco distante e fuggire senza che il proprietario si renda conto di nulla.

“Se si mettesse tanto ingegno nei buoni propositi, Napoli si troverebbe in tutt’altra situazione”, questo il commento di Borrelli

“Se le inventano tutte per fregare il prossimo, per derubare, per delinquere. Se si mettesse tanto ingegno nei buoni propositi e in attività legali questa città si troverebbe ora in un’altra dimensione rispetto a quella attuale troppo sbilanciata verso farabutti e cialtroni e non a favore dei lavoratori onesti e della gente perbene. Purtroppo invece le cose girano nel senso sbagliato. Questa corsa se non riusciremo a invertirla che ci porterà all’autodistruzione.” Questo il commento di Francesco Emilio Borrelli sui suoi profili social.