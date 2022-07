[Video]. Investito da un’auto a Scampia, la vittima aveva difeso la sorella

Emergono chiarimenti circa il video girato da un balcone al Rione Monterosa, a Scampia. Inizialmente si era pensato ad una lite in strada, ma col passare delle ore la questione è diventata più chiara. L’uomo che viene investito avrebbe difeso la sorella dal cognato. E sarebbe proprio quest’ultimo a guidare l’auto che si vede nel filmato, che travolge l’uomo, per fortuna non in modo grave. Il ragazzo investito ha difeso la sorella da un ex fidanzato. Questa, dunque, la versione. Le urla e gli strepiti hanno attirato l’attenzione dei residenti che hanno segnalato l’accaduto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo segnalato l’episodio alle forze dell’ordine affinché si possa fare chiarezza e i protagonisti vengano individuati. CI chiediamo: ma soltanto noi ci accorgiamo che il mondo sta impazzendo e che la violenza sta diventando l’unica forma di relazione tra le persone? Perché se anche altri hanno captato il problema allora bisogna intervenire per invertire la rotta” – le parole di Borrelli.

http://