Stamattina uno spaventoso incidente si è verificato nel quartiere Fuorigrotta dove sono stati investiti una mamma e i suoi 2 figli. Come riporta FanPage l’impatto è avvenuto in via Jacopo De Gennaro nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona. In seguito allo scontro tutti sono stati ricoverati in codice rosso al Santobono. Fortunatamente l’allerta è rientrata dopo i primi accertamenti medici, infatti, i codici di accesso del Triage al Pronto Soccorso dei due bambini sono passati da verde azzurri.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi subito dopo l’incidente stradale. Sul posto, infatti, arrivavano gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, coordinata dal comandante Ciro Esposito, e l’ambulanza del 118 che trasportava i feriti all’Ospedale Santobono.

L’ALTRO INCIDENTE A NAPOLI

Inoltre questa mattina tra corso Lucci e via Marina c’è stato un altro scontro tra due veicoli. A bordo delle due autovetture, visibilmente danneggiate c’erano M. C. e C. M., fortunatamente illesi. Fortunatamente in seguito all’incidente si registrano solo danni a cose.