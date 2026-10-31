Napoli, pusher brasiliano vende marijuana a un argentino arrivato per festeggiare Maradona

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Notte di controlli straordinari a Napoli in occasione dei festeggiamenti di Halloween. I Carabinieri della compagnia e della Stazione di Chiaia con il prezioso contributo del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del personale dell’ASL Napoli 1 Centro, hanno effettuato un servizio a largo raggio nelle aree del centro storico e di Chiaia, volto al contrasto dell’illegalità e alla verifica del rispetto delle normative in materia di sicurezza, lavoro e igiene alimentare.

Il bilancio dell’attività è di un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, quattro persone denunciate in stato di libertà, cinque assuntori di droga segnalati alla Prefettura e un’attività commerciale sospesa a seguito di gravi carenze igienico-sanitarie.

Durante i controlli, i militari hanno arrestato un cittadino brasiliano sorpreso mentre cedeva circa 4 grammi di marijuana a un cliente argentino venuto a Napoli per festeggiare il compleanno dell’idolo Maradona. Un insolito gemellaggio Brasile-Argentina, dunque, che questa volta si è consumato per strada, sotto gli occhi dei Carabinieri e lontano da qualsiasi competizione sportiva. Al centro dell’incontro, non uno scambio di maglie o un confronto calcistico, ma la cessione di una dose di marijuana. Il pusher, perquisito, è stato trovato in possesso anche di un coltellino e di un bilancino di precisione, entrambi sottoposti a sequestro.

L’arrestato è in attesa di giudizio.

I controlli hanno portato anche alla denuncia di tre persone, trovate ciascuna in possesso ingiustificato di un coltellino, poi sequestrato. Sono un 18enne, un 19enne e un 51enne.

Denunciato anche un parcheggiatore abusivo.

Nel corso del servizio, 5 ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

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L’attenzione dei carabinieri si è concentrata anche sulle attività commerciali della zona di Chiaia.

Controllata una storica pizzeria a via Salita Sant’Anna di Palazzo dove i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno riscontrato diverse violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono emerse irregolarità relative all’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla mancata formazione del personale e alla presenza di ambienti di lavoro non conformi alla normativa vigente. Per le violazioni accertate sono state impartite le prescrizioni previste dalla legge e sono state contestate ammende per un importo complessivo di 5mila euro. Il legale rappresentante dell’attività è stato denunciato.

La situazione è risultata ancora più critica sul fronte igienico-sanitario. Il personale dell’ASL Napoli 1 Centro ha infatti disposto la sospensione immediata dell’attività commerciale per gravi carenze igieniche, constatata la presenza di blatte.

Sequestrati 180 chilogrammi di alimenti per una sanzione amministrativa di 2mila euro. Elevata anche una sanzione di mille euro per le violazioni igienico-sanitarie.

Notificata una prescrizione da adempiere con urgenza, dodici prescrizioni con obbligo di adeguamento entro 30 giorni e l’intimazione a produrre ulteriore documentazione entro 24 ore.