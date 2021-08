Ennesima rapina ai rider, il video dell'ultima aggressione al centro commerciale a Napoli

Nuova denuncia dei riders di Napoli che inviano al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, foto e video di due ladri in azione presso il centro commerciale di via Argine. “I nostri scooter sono costantemente presi di mira in questo parcheggio dove i criminali agiscono impunemente alla luce del giorno nell’indifferenza generale. La situazione è insostenibile. Abbiamo inviato le immagini anche alla sicurezza del centro commerciale per chiedere più tutela”. Nel video si vedono chiaramente due giovani che tentano di rubare uno scooter. Prima rompendo a calci il blocco del manubrio e poi tentando di farlo partire.

Lo sfogo di Borrelli

“La categoria dei riders è stata presa di mira da criminali di ogni sorta. Nonostante le severe condanne impartite agli aggressori del rider di Calata Capodichino con 10 anni di reclusione, continuano a ritenerli delle facili prede da minacciare, picchiare, derubare. Si moltiplicano le segnalazioni come quella del centro commerciale di via Argine le cui immagini abbiamo inviato alle forze dell’ordine per identificare i due delinquenti. Ma è evidente che così non si può andare avanti e questa categoria di lavoratori merita più tutele e sostegno. Le strade della città non possono diventare lande desolate dove i predoni scorrazzano indisturbati rapinando e aggredendo povere vittime senza che nessuno sia pronto a fermarli. Situazioni come quella denunciata in questo caso dovrebbero essere attenzionate già da tempo e delle misure di precauzione avrebbero già dovuto essere messe in campo. Non bisogna aspettare il prossimo rider pestato o accoltellato per alzare il livello di guardia”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.