Napoli, stop a tavolini gratis di bar e ristoranti: il primo gennaio 2022 scade la delibera

Stop a tavolini gratis a Napoli dal primo gennaio 2022? I commercianti chiedono spiegazioni alla giunta Manfredi sulla scadenza della delibera.

La scadenza della delibera

La tassa di occupazione suolo pubblico scade il prossimo 31 dicembre e non ci sono ancora state delucidazioni sul da farsi. La giunta De Magistris attraverso una delibera concesse agli esercenti di estendere le concessioni per tavolini, sedie e ombrelloni. La delibera verteva sulle norme di distanziamento attuate per contenere la diffusione del covid. Al momento però ancora nessuna spiegazione sul da farsi è arrivata dalla giunta Manfredi.

I commercianti attendono risposta

Da qui nasce la preoccupazione dei commercianti che non sanno come comportarsi. Non è infatti ancora chiaro se i tavolini dovranno essere rimossi, vista la scadenza, o se verrà rinnovata la delibera a seguito “dell’espansione” dello stato d’emergenza. Draghi ha infatti rinnovato lo stato d’emergenza nazionale al 31 marzo 2022. La scelta di Draghi potrebbe essere effettivamente decisiva per la giunta Manfredi.

Il “problema tavolini” è all’attenzione di Manfredi, ma non è stata ancora esplicitata una scelta sulla scadenza della delibera. A questo si aggiunge l’avvento del canone patrimoniale, la tassa nuova che sostituirà il Cosap, precedentemente approvata dall’amministrazione. Quindi la scelta “sui tavolini” dovrà tener conto del fatto che tariffe e criteri per le concessioni di suolo pubblico sono cambiate.

Speriamo che i commercianti ricevano indicazioni al più presto, in modo tale da poter organizzare i propri locali. La scadenza arriva proprio nel momento più denso di commercio, quello delle festività natalizie, motivo per cui ai commercianti preme ancor più conoscere l’esito della giunta.