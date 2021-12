Rapine vestito da Babbo Natale, nel mirino farmacie e tabaccherie della Capitale

Rapinatore vestito da Babbo Natale, aveva preso di mira le tabaccherie e le farmacia della Capitale.

Il Babbo Natale illegale

Il curioso caso vede protagonista un’uomo di 45 anni, di Novi Ligure, che ha deciso di infrangere la legge senza perdere “lo spirito natalizio”. Infatti era ormai da settimane che il malvivente tormentava i locali della zona nord della capitale. Nel mirino di questo insolito “Santa Claus” vi erano in particolare farmacie e tabaccherie. Le modalità seguite dall’uomo sono più o meno le stesse in tutti i suoi colpi. Si chiama Giuseppe Adolfo Congias, è nato a Novi Ligure ma le sue origini sono sarde. Le cronache sono piene delle sue precedenti scorribande. E sui social è possibile “ammirare” il suo tentativo di sfondare con la musica trap.

Il 45enne vestito da Babbo Natale, con tanto di cappello e barba finta, irrompeva nel negozio scelto per il colpo e una volta dentro minacciava a mano armata i titolari o i farmacisti facendosi consegnare il ricavato giornaliero, in parte o nella sua interezza. Il malvivente era però già noto alle autorità. Alle spalle aveva infatti già un’arresto per possesso di stupefacenti.

Accertati 5 colpi

Un paio di giorni fa, a seguito di un inseguimento da parte dei carabinieri, è stato finalmente arrestato, dopo aver compiuto il suo ultimo colpo. Era entrato in una tabaccheria per compiere la sua tremenda routine colpendo il titolare con il calcio della pistola alla testa. Il “bottino” del “Babbo Natale” rapinatore aveva un contenuto eterogeneo. Infatti è stato trovato in possesso dei soldi rubati, di una pistola carica e di una serie di testi rap. Il malvivente pare infatti essere un rapper. A seguito di un’ispezione in casa, le forze dell’ordine hanno trovato 1,2 chili di hashish suddiviso in panetti. Al momento è accusato di 5 rapine, e continuano le indagini per verificare se altri colpi simili siano di sua responsabilità.