L’Italia verso la proroga dello stato d’emergenza fino a marzo, Manfredi: “Scelta giusta”

Mentre l’Italia è alle prese con l’aumento dei contagi giornalieri da Covid e la variante Omicron preoccupa il Paese e l’Europa, si va verso la proroga dello stato d’emergenza per altri tre mesi. Secondo quanto si legge su AdnKronos, il Consiglio dei ministri per il via libera dovrebbe tenersi già nel pomeriggio di oggi. Nel dl, si legge, la proroga al 31 marzo 2022 “e misure connesse”.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sulla proroga dello stato d’emergenza

Sulla proroga dello stato d’emergenza si è espresso anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “Penso che la situazione pandmedia vada gestita con grande prudenza. Fuori dall’Italia, paesi come Inghilterra e Germania, sono in difficoltà. L’Italia grazie all’azione di entrambi i Governi è riuscita a gestire la pandemia in maniera eccellente. La prudenza non è mai troppa e dobbiamo riuscire a gestire questa nuova ondata. Credo che sia opportuna la proroga“.