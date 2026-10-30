Nascondeva 17 kg di cocaina in auto, scarcerata la 40ennne di Napoli

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Contro di lei c’erano accuse pesanti e cioè quella di aver nascosto ben 17 chilogrammi di cocaina nel doppio fondo della propria auto. Per tale motivo la napoletana Maria Brandi fu arrestate nel maggio scorso. Qualche giorno fa il gup del tribunale di Cassino, accogliendo le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Angelo De Falco, ha escluso l’aggravante e l’ha condannata alla pena minima di tre anni e quattro mesi. Successivamente accogliendo l’istanza dello stesso penalista l’ha scarcerata sottoponendola alla misura cautelare cumulativa dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.