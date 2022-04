Natale Galletta e Diego Di Domenico, il connubio tra il cantante e il manager è già vincente: grande attesa per il concerto all’Arena Flegrea

C’è grande attesa per il concerto di Natale Galletta, previsto per l’8 luglio all’Arena Flegrea di Napoli. I biglietti sono in via di esaurimento, i fans non vedono l’ora di vederlo dal vico. Natale Galletta nasce a Messina il 14 Aprile 1967 e già all’età di sei anni dimostra di avere buone doti vocali ed una grande passione per la musica tant’è che pur ancora piccolissimo viene chiamato per cantare in molte feste di piazza e cerimonie varie. All’età di dodici anni registra il suo primo lavoro discografico intitolato “Si a vita mia” del quale si riescono a vendere diecimila copie in una sola settimana. Poi una carriera sempre in crescendo. Ormai Natale, il cantante siciliano più famoso e amato a Napoli, trascorre la maggior parte del suo tempo nel capoluogo partenopeo dove lavora tantissimo tra concerti, impegni televisivi, teatrali e discografici. Oggi Natale Galletta è uno tra i pochissimi artisti che rappresentano la faccia pulita della canzone napoletana, quella fatta di semplici ma profonde parole che lui con la sua voce, la sua melodia e tanto cuore trasforma in emozioni per i numerosi fans che lo seguono da oltre venti anni.

A riportarlo sul palco il giovane ma talentuoso manager Diego di Domenico. Nipote d’arte del maestro Enzo di Domenico, Diego seppur giovane vanta già un curriculum di tutto rispetto grazie alle collaborazioni con diversi artisti di fama nazionale come Pino Mauro, Luca Sepe, Gigi&Ross, Elisabetta Gregoraci, Rico Femiano, Mariano Bruno e tanti altri. Ora attualmente gestisce solo Natale Galletta, artista apprezzato in tutta Italia. Alle spalle di Diego Di Domenico anche di collaborazione con la produzione del noto programma televisivo Made in Sud, da cui si è distaccato dopo 6 anni di successo per puntare sugli artisti napoletani. E con Natale Galletta ha scelto veramente il meglio perché si tratta di un artista con la A maiuscola. “Credo e spero di poter fare tanto con lui nonostante non avesse più nulla da dimostrare, ma abbiamo alzato un po’ l’asticella provando a fare cose un poco più di spessore facendoci spazio anche nei contesti nazionali”, dichiara il manager. Ed infatti c’è grande attesa per il concerto ‘Semplicemente io’. Poi ci sarà un tour teatrale in tutta Italia e tante altre novità.