Neonata trovata morta nel letto, aveva dormito con i genitori: indagati il padre e la madre

Trovata priva di sensi dopo aver trascorso la notte nel lettone. Una neonata di appena 40 giorni di vita è morta a Taranto dopo aver subito un arresto cardiocircolatorio per motivi che sono ancora da chiarire. La mamma e il papà della piccola hanno immediatamente chiamato i soccorsi vedendo che la bimba non rispondeva agli stimoli, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

La neonata è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma quando ci è arrivata era già morta. Tra le prime ipotesi di quella che sembra una morte bianca c’è il soffocamento dovuto ai muchi, ma anche il fatto che avesse dormito nel lettone. Nei prossimi giorni si terrà l’autopsia che chiarirà le cause del decesso, importante per escludere ragioni diverse da quelle naturali, come una patologia congenita non conosciuta o un rigurgito che potrebbe averla soffocata.

Ad un primo esame sul corpicino, comunque, la neonata non presentava segni di violenza. Sono stati notificati gli avvisi di garanzia al padre e alla madre della bambina, indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto, a garanzia dell’indagine e in vista dell’esame autoptico sul corpo della bimba, per dare la possibilità alla famiglia di nominare eventuali consulenti di parte. Sono stati sequestrati anche alcuni oggetti dalla polizia e sul caso verranno anche ascoltati i sanitari che hanno preso parte al soccorso.