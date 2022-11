Nuovo dramma sul lungomare a Napoli, operaio travolto sulle strisce pedonali

Ennesimo investimento sulle strisce pedonali a Napoli. Un netturbino, Giovanni Angellotti, 63enne dipendente dell’Asia, stava attraversando le strisce pedonali in via Giordano Bruno, zona Mergellina, quando uno scooter l’ha colpito in pieno.

Molti commercianti della zona, nonché un suo collega dell’Asia, hanno subito soccorso l’uomo e contribuito a frenare sul nascere l’emorragia.

Il centauro non ha minimamente accennato a fermarsi, dileguandosi subito. Ora è al centro delle indagini della Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli. Ieri mattina, subito dopo il ferimento del 63enne, sono arrivate sul posto alcune pattuglie del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Napoli e, pochi istanti dopo, le pattuglie della polizia municipale, che si sono trattenute per oltre un’ora sul luogo dell’incidente.

NETTURBINO TRAVOLTO A NAPOLI, LE SUE PAROLE

“Avevo appena finito di pulire le campane della raccolta differenziata quando, ho attraversato e lo scooter mi ha centrato in pieno – spiega a Il Mattino il netturbino investito –. Mi sono reso conto di uno scooter che veniva a tutta velocità, così istintivamente mi sono buttato all’indietro ma sono stato comunque colpito alla gamba destra che è rimasta ferita. In quell’istante gli ho urlato contro e ho sentito un mio collega urlargli contro, ma il centauro è sfrecciato via senza nemmeno accennare a fermarsi”.

L’uomo, trasportato all’ospedale Fatebenefratelli con una lacerazione alla gamba, se la caverà con 15 giorni di prognosi. “Ricordo di aver perso molto sangue dalla ferita prima che un collega mi stringesse la sua cintura sull’arto per limitare l’emorragia. Non si è trattato di un caso perché su via Giordano Bruno, moto e auto corrono soprattutto la notte”, ha spiegato l’uomo ferito.

INDAGINI IN CORSO

Gli agenti, comandati da Antonio Muriano, hanno effettuato nel corso della giornata di ieri, la ricognizione di tutti i filmati delle videocamere della zona, incluse quelle delle attività commerciali e dei locali privati, oltre all’ascolto delle testimonianze per ricostruire la dinamica dell’evento e cercare di risalire all’identità del fuggitivo. A parte gli indizi messi insieme dalla polizia municipale, l’invito di Muriano in merito all’intercettazione di uno scooter di colore scuro con a bordo un uomo, è quello di “Chiedere la partecipazione di tutti gli abitanti, negozianti e di chiunque si trovasse in zona, al momento dell’investimento, per fornire dettagli o ulteriori numeri di targa rispetto a quelli già individuati”.