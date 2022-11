Bimbo di 2 anni sbranato vivo da un rottweiler davanti alla mamma: “Ci stava giocando, poi è stato aggredito”

Un bambino di 2 anni è stato aggredito a morte da un Rottweiler. Il piccolo stava giocando con due cani nel cortile di un motel di Cowra, in Australia, quando uno dei due animali lo ha aggredito per ragioni ancora sconosciute. Jyedon Pollard è morto al Westmead Hospital di Sidney, a causa delle gravi ferite riportare durante l’aggressione avvenuta davanti alla mamma e alle sorelle.

Secondo una prima ricostruzione il bambino era insieme alla sua famiglia presso il Country Gardens Motor Inn, in attesa di trovare una sistemazione dopo che la sua casa era stata danneggiata dalle piogge numerose che hanno colpito la zona. Il bambino stava giocando tranquillamente con il cane quando l’animale lo ha aggredito senza che i suoi familiari potessero fare nulla.

La prima persona che ha prestato soccorso al piccolo è stato un passante, un altro ospite del motel. Subito dopo l’uomo, insieme alla mamma del bimbo, si è recato in ospedale a Cowra ma da lì è stato trasferito in aereo nella struttura sanitaria di Sidney, proprio per le gravi condizioni in cui di trovava, ma Jyedon è deceduto poco dopo il suo arrivo.