Niente camorra ed estorsione, accuse cadute per Michele Attardo

Accuse per associazione ed estorsione cadute. Questo il brillante risultato ottenuto in sede di Riesame dall’avvocato Leopoldo Perone per Michele Attardo, il giovane rampollo dell’omonima famiglia ritenuta vicina ai Contini. Attardo si è così visto annullare l’ordinanza notificata qualche settimana fa a suo carico grazie alle convincenti argomentazioni sollevate dal suo legale. Le accuse per sedici componenti del gruppo smantellato dai carabinieri erano di associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, esercizio abusivo di attività finanziaria, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni per operazioni inesistenti, aggravati dalla finalità di agevolare il clan Contini.

Gli investigatori certificarono le condotte economico-finanziaria degli Attardo che, grazie al ricorso alle società cosiddette cartiere, riuscivano a giustificare operazioni inesistenti con l’emissione di fatture false. In tal modo avrebbero ricevuto e “ripulito” il denaro di provenienza illecita, tra cui proprio quello originato dalle bische clandestine.

Michele Attardo è destinatario inoltre di un decreto di fermo (insieme al padre Salvatore, al fratello Pasquale e al cugino Michele Maietta) per un episodio di accoltellamento avvenuto qualche mese fa in piazza Poderico all’Arenaccia: i fatti risalgono al 29 settembre 2022. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quel giorno Salvatore Attardo, insieme ai tre, armato di pistola e coltello, avrebbe approfittato di una rissa che aveva coinvolto diverse persone per tentare un duplice omicidio. Rissa che vedeva coinvolte alcune donne facenti parte della loro stessa famiglia tra cui i figli di Gaetano Attardo, fratello di Salvatore ed esponente di primo piano del clan Contini e dell’Alleanza di Secondigliano.