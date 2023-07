Inseguimento con spari tra le provincie di Napoli e Caserta, 4 arresti

PUBBLICITÀ

Nella scorsa notte, nella zona nuova di Orta di Atella, si sono verificate scene da far west che hanno animato la quiete della cittadina. Un drammatico inseguimento si è svolto tra la polizia e un gruppo di malviventi, culminando con il fermo di quattro persone. L’operazione ha avuto luogo in via Gaetano Scirea, poco prima delle 6 del mattino.

L’inseguimento

Durante la fuga si sono uditi colpi di pistola, alimentando l’ipotesi di uno scontro a fuoco tra le parti. I malviventi, braccati dagli agenti, hanno trovato strada sterrata dall’auto della polizia all’altezza dell’hotel Silverado. L’impatto ha causato alcune contusioni ai quattro fuggitivi, tutti di nazionalità italiana.

PUBBLICITÀ

Dopo essere stati soccorsi, i sospettati sono stati trasportati negli ospedali di Marcianise ed Aversa, dove sono stati effettuati degli accertamenti e hanno ricevuto le cure necessarie. Attualmente, la loro posizione è al vaglio delle autorità, e rischiano il fermo per resistenza a pubblico ufficiale, in attesa di un’accurata indagine sulla dinamica degli spari avvenuti durante l’inseguimento.

La preoccupazione dei cittadini di Orta Atella

I residenti sono rimasti sconcertati dalla vicenda, che ha destato grande preoccupazione per la sicurezza della comunità. Si attende l’esito delle indagini, sperando che questo episodio non si ripeta e che i responsabili vengano assicurati alla giustizia.

Le autorità locali stanno continuando a indagare su questa vicenda per garantire la massima trasparenza. Al momento la situazione è ancora in fase di sviluppo, seguiranno aggiornamenti.