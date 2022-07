Nino D’Angelo: “Con più cultura sarei diventato sindaco di Napoli”

Con grande emozione Nino D’Angelo parla della carriera e dei fan.

Le parole di Nino D’Angelo

“Amano chi sono, come sono e lo fanno anche i bambini piccoli per i quali potrei essere il nonno” così Nino parla dei suoi fan in attesa dell’esibizione di stasera alla Mostra d’Oltremare. Dopo anni ed anni di concerti, dischi e musica Nino D’angelo continua a conquistare i giovanissimi e a farsi supportare dai “fedeli di sempre”. Parlando dei suoi fan più giovani infatti il cantante spiega: “il loro affetto va al di la della musica, mi vogliono bene, lo dimostrano quotidianamente inviandomi i loro video e questa cosa mi fa venire la pelle d’oca“. Una grande responsabilità insomma quella del cantante, come lo stesso giornalista gli fa notare. “Provo nel mio piccolisimo ad usare la mia notorietà per diffondere i sentimenti, in questo mi sento un nonno del mio pubblico” questa la risposta di Nino D’Angelo.

Ha parlato poi dei colleghi conosciuti negli anni, da Mario Merola a Sergio Bruni, da Peter Gabriel a Pino Daniele. Su quest’ultimo dice: “è stato uno dei più grandi artisti di tutto il ‘900, nel 2008 mi volle con lui sul palco in Piazza del Plebiscito Unico“. Parla poi della sua crescita personale, di come negli anni sia cresciuto non solo a livello professionale ma anche personale. “Ho cercato nel tempo di nutrirmi delle mie esperienze, se avessi avuto un po’ più di cultura avrei fatto politica e sarei diventato sindaco di Napoli ma mai dire mai nella vita sto scherzando ovviamente” continua. Ha però un sogno nel cassetto: “uno scudetto del Napoli, ma con questa campagna cessioni la vedo dura“.