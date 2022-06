Festa in casa D’Angelo, il figlio di Nino si sposa: “Sono molto felice per voi”

Un giorno indimenticabile e all’insegna dell’amore quello che ha vissuto oggi Nino D’Angelo. Il figlio del cantante napoletano, Toni, oggi si è sposato con la sua Roberta. Il coronamento di un sogno non solo per la coppia, ma anche per l’artista che vede il figlio unirsi con la sua compagna con la promessa di amarsi per sempre. Un’emozione così forte che, infatti, non è riuscito a non condividere con i suoi fans sui social.

“Questa è la foto con mio figlio Toni, il giorno del suo matrimonio in Comune. Domani si sposerà’ in chiesa e io sono molto felice per lui e sua moglie, Roberta“. Poi, estasiato, in mattinata Nino D’Angelo pubblica anche il suo outfit con tanto di didascalia: “Il papà dello sposo“.

Nei commenti, come prevedibile, migliaia e migliaia di persone che hanno apprezzato il look dell’artista ed hanno inoltrato i più felici auguri alla famiglia di Nino D’Angelo. “Un grande papà sei bellissimo ti auguro tanta felicità per te e la tua famiglia“, scrive Paola. E insieme a quest’ultima tantissimi altri utenti commentano sulla pagina Facebook del cantante.

La famiglia di Nino D’Angelo

Nino D’Angelo è sposato con Annamaria D’Angelo, che l’ha reso padre dei suoi due amabili e adorati figli: Antonio e Vincenzo. Il primo un regista, il secondo un giornalista. I due, Nino e Annamaria, si sono incontrati e sposati giovanissimi: lui 17 anni, lei 12. E dopo tre anni, arriva anche il primo figlio. In ogni caso, senza nessuna ombra di dubbio, si tratta di un amore votato all’eternità. Sempre lontano dai riflettori, colmo di rispetto e di valori e principi sani. Non a caso, si tratta infatti di un matrimonio che va avanti dal 1979.