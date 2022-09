“Non sono pronto” e scappa il giorno prima delle nozze: sposa in lacrime

Matrimonio con sorpresa. Anzi, con fuga… dello sposo. Erano tutti pronti per festeggiare l’unione in matrimonio dei due fidanzato quando lui, al momento di pronunciare il fatidico “sì”, ha scioccato tutti con incredibile “no”. Così, senza un motivo apparente. Una decisione sicuramente sofferta, ma che lascia senza parole una sposa, famiglie e amici.



L’uomo ha poi chiamato quella che dovev essere la sua futura moglie per confessarle di non essere pronto a fare il grande passo. Lasciandola inizialmente a bocca aperta e poi, comprensibilmente, nella disperazione per un sogno spezzato proprio sul più bello.

Il tutto è accaduto lo scorso fine settimana. I due giovani, infatti, sarebbero dovuti convolare a nozze nella giornata di sabato. Ma, secondo quanto riportato da perugia24.net e secondo quanto risulta a Il Messaggero, venerdì sarebbe arrivata l’inattesa svolta. Il mancato sposo, evidentemente attanagliato da dubbi e paure comunica che non ce la fa ad arrivare fino in fondo. Lei, disperata, vede andare in frantumi il sogno di una vita.

Tutto era già pronto per il grande giorno: chiesa, ristorante e fotografi. Ma la decisione del giovane, sicuramente sofferta, ha trasformato in un incubo quella che doveva essere una gionata da sogno.