Caro bollette, arriva il bonus da 200 euro in provincia di Napoli

Da venerdì è possibile presentare le richieste per i contributi straordinari a sostegno delle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche. Il Bonus energia comunale verrà erogato attraverso un bando specifico e sarà destinato ai nuclei familiari residenti a Casalnuovo di Napoli, di qualunque composizione, per la concessione di contributi economici finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese relative alle utenze domestiche (elettricità e/o acqua, gas ect…). Il contributo sarà dato ai cittadini che hanno attraversato una situazione di difficoltà a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“E’ il modo più concreto che abbiamo trovato per stare vicini alle famiglie già provate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 in totale saranno investiti all’incirca trecento mila euro che andranno a copertura delle spese per la fornitura di energia. Le famiglie da sole non possono più sostenere spese così elevate ed è proprio per questo che abbiamo deciso di stanziare queste risorse in favore dei nuclei familiari che affrontano difficoltà economiche dovute alla perdita del lavoro e non solo. Conosciamo bene i problemi delle nostre famiglie – ha concluso il sindaco Massimo Pelliccia – ed è per questo che venerdì prossimo faremo partire il bando per dare ai cittadini la possibilità di accedere a questa misura di sostegno economica straordinaria messa in campo dal nostro Comune in attesa delle disposizioni governative che arriveranno nei prossimi giorni. La procedura sarà on line e facilmente accessibile dal sito comunale”.

I REQUISITI E IL LINK PER LE RICHIESTE DEL BONUS BOLLETTE

Bisognerà essere in possesso di Isee ordinario in corso di validità, con importo uguale o inferiore a 12mila euro. Il bonus previsto è di 200 euro per reddito ISEE da 0 a 6mila euro, mentre da 6.000,01 euro a 12mila il bonus sarà di 100 euro. Per richiedere il bonus, infine, ci sarà tempo fino al 12 settembre.

L’istanza di partecipazione è attivabile attraverso l’apposito form https://assistenzafamigliecasalnuovo.org, da compilare debitamente in ogni sua parte ed inoltrare esclusivamente online a partire dal giorno 02/09/2022 ed inderogabilmente entro le ore 24.00 del giorno 12/09/2022″.