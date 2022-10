Nuda sulle scale del Duomo di Amalfi, il video fa il giro della rete: 3 denunciati

Sembrava uno shooting professionale, con tanto di autorizzazioni; e invece erano solo le foto ricordo di un gruppo di turisti. Peccato, però, che una donna si sia presentata nuda – coperta soltanto da un drappo rosso – davanti all’ingresso del Duomo di Amalfi. Mentre due suoi compagni di viaggio, un uomo e una donna, la fotografavano, proprio come se fosse un set professionale. È questa la scena a cui hanno assistito i pochi presenti, visto che i tre turisti hanno scelto le prime luci dell’alba per scattare le fotografie. La donna nuda, protagonista dello shooting improvvisato, era avvolta nel suo drappo rosso; al contempo saliva le iconiche scale del Duomo di Amalfi. Per poi posare davanti al portone d’ingresso della chiesa.

La Polizia Municipale di Amalfi ha dovuto denunciare la donna nuda e gli altri due turisti per atti osceni in luogo pubblico

La scena, naturalmente, non è passata inosservata ai cittadini presenti, ma nemmeno agli agenti della Polizia Municipale di Amalfi. I quali, infatti, sono intervenuti sul posto e hanno messo fine al servizio fotografico, che naturalmente non aveva alcuna autorizzazione. I tre turisti, infatti, avrebbero spiegato ai vigili che volevano delle foto ricordo della loro vacanza in Costiera Amalfitana diverse dal solito, e così hanno deciso di improvvisare quello shooting decisamente osé, per di più davanti a un luogo di culto. Gli agenti della Municipale si sono visti così costretti a denunciare la donna nuda – di nazionalità inglese – e gli altri due turisti per atti osceni in luogo pubblico; i tre sono stati anche diffidati dal diffondere le foto scattate.