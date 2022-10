Sesso per curare il tumore, ginecologo a processo: avrebbe abusato di 20 donne

Il prossimo 19 gennaio 2023 comincerà l’udienza premilinare nei confronti di Giovanni Miniello, il ginecologo di Bari accusato di violenza sessuale e lesioni personali verso 20 sue pazienti, che si costituiranno parte civile. Secondo l’accusa della Procura, il 69enne costringeva le vittime a subire atti sessuali, simulando che fossero parte dell’iter diagnostico nel suo studio. I fatti contestati al ginecologo, incastrato da un servizio de Le Iene, risalgono agli anni tra il 2019 e il 2021.

“Le pratiche di guarigione prospettate potevano non essere percepite nell’immediato come molestie sessuali perché lui era un autorevole sanitario e le definiva di carattere terapeutico” si legge nell’ordinanza con cui viene chiesta la detenzione in carcere del ginecologo.

Le pazienti, temendo di aver contratto il papilloma virus, “sono state indotte in errore circa la necessità di quegli atti per finalità diagnostico-terapeutiche”, scrivono ancora i pm. Secondo quanto testimoniato dalle donne, il 69enne le spingeva a mettersi in determinate posizioni che, secondo un ginecologo interpellato dalla Procura, non erano necessarie per emettere la diagnosi.

Miniello intimoriva le sue pazienti parlando di possibili tumori curabili con una terapia immunizzante a base di rapporti sessuali. A chi mostrava scetticisimo, mostrava foto e chat di persone che lo ringraziavano per le guarigioni. Addirittura, in un caso, l’uomo avrebbe cercato un rapporto completo, arrivando ad abbassarsi i pantaloni. Il suo comportamento avrebbe provocato in alcune pazienti “disturbi d’ansia e depressione”.