Torna in cella il boss che ordinò l’uccisione di don Diana, era stato scarcerato perché malato

Torna in carcere il boss che ordinò l’uccisione di don Diana. Il tribunale gli aveva concesso una “scarcerazione a tempo” perchè malato I carabinieri della locale stazione si sono recati nella giornata di ieri nell’abitazione di Villa Literno dove Nunzio De Falco, il 71enne ras dei Casalesi era tornato da luglio. Il tribunale gli aveva concesso una “scarcerazione a tempo” perchè malato: la scadenza fissata era proprio l’11 febbraio, un tempo giudicato congruo per permettere le cure. Così ieri i militari dell’Arma lo hanno ripreso in consegna e accompagnato nel carcere napoletano di Poggioreale.

De Falco era stato scarcerato nel luglio scorso dopo 24 anni: stava scontando l’ergastolo dopo la condanna inflitta per essere stato il mandante dell’assassinio di Don Peppe Diana. Le sue condizioni furono giudicate incompatibili col regime del carcere per motivi di salute.

GLI OMICIDI DI DON PEPPE DIANA E MARIO IOVINE

Il boss di camorra sarebbe ridotto in fin di vita. Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera: “Chi lo ha visto, parla di una persona che avrebbe, ormai, davanti solo poche ore di vita”. De Falco ordinò anche l’omicidio di Mario Iovine, braccio destro di Antonio Bardellino, che fu ammazzato in una cabina telefonica di Cascais, in Portogallo il 6 marzo del 1991. Omicidio ordinato per un regolamento di conti tra clan rivali.

De Falco venne arrestato nel ’97 in Spagna dove era fuggito, quindi stava scontando due ergastoli sia per il delitto Iovine sia per l’assassinio del sacerdote. A scarcerarlo è stato il tribunale di sorveglianza. Concessi gli arresti domiciliari proprio per farlo morire in casa sua.