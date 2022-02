Dramma in Campania, poliziotto muore in un incidente stradale a Cava De’ Tirreni

Tragedia in Campania per la morte di Michele Avella, 35 anni, l’agente di polizia morto, in un incidente a Cava De’ Tirreni, in provincia di Salerno. Il dramma si è verificato poco dopo le 7 di venerdì. L’agente Michele Avella era alla guida di una moto. La vittima stava percorrendo via Arti e Mestieri, quando nelle vicinanze di una rotonda si è scontrato con un’automobile. La violenza dell’urto è stata tale da determinare la morte del trentacinquenne, sposato e padre di una bambina. Persona amata e conosciuta nella città metelliana, in particolare nella frazione di San Pietro, Avella lascia la moglie e una bambina di pochi mesi.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire le dinamiche dell’incidente. Saranno importanti le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Stando alle prime indiscrezioni sulla dinamica del drammatico sinistro, il giovane poliziotto, a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, procedeva in direzione Cava de’ Tirreni a velocità sostenuta, quando, poco dopo l’ex bruciatore, per schivare un camion fermo sulla carreggiata, ha invaso la corsia opposta. Dall’altro lato della strada, sul marciapiede invece stazionava una Citroen c4 Aircross. Probabilmente a causa dell’alta velocità, Avella, per evitare il camion, ha perso il controllo della motocicletta ed ha impattato contro l’autovettura. Il 33enne è morto sul colpo.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri e un’ambulanza. Purtroppo quando i sanitari sono arrivati sul luogo dell’incidente, per il poliziotto era troppo tardi. L’uomo è deceduto sul colpoVani i tentativi da parte dei soccorritori di rianimare il centauro. Il corpo di Mchele Avella è rimasto sull’asfalto, pietosamente coperto da un lenzuolo bianco, in attesa che il magistrato autorizzasse il trasferito della slama in obitorio. Sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Cava de Tirreni.