Omicidio della piccola Elena, l’annuncio: “Perizia psichiatrica per la mamma killer”

Chiederà la perizia psichiatrica Gabriele Celesti, avvocato difensore di Martina Patti: la 24enne ha ucciso a coltellate e avvolto nei sacchi il corpo della figlioletta Elena Del Pozzo, in un terreno adiacente alla sua abitazione di Mascalucia. Quando i carabinieri hanno disposto una perquisizione nella casa, la giovane madre è crollata, riferendo al padre che l’accompagnava in caserma dove si trovasse il corpo della piccola. Sarebbe stato l’uomo a indicare ai militari quel campo che Elena conosceva bene, in cui si sentiva sicura perchè ci andava spesso proprio con la madre a cogliere ginestre.

Ad anticiparlo è stato il suo legale, Gabriele Celesti, che sulle condizioni della sua assistita non si sbilancia. Attende di acquisire gli atti e di incontrarla, “domani per l’interrogatorio di garanzia, vedrò in che stato la troverò”. La procura ritiene invece che la donna abbia agito in maniera lucida. E si sospetta pure che possa avere avuto un complice, sarà determinante il sopralluogo dei carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche nella casa di Mascalucia, che si terrà domani.

Intanto, l’avvocato Celesti dice: “Ci sono anche altre vittime in questa tragedia, i nonni materni sono sconvolti: hanno perso una nipote che era come una figlia e una figlia che è in carcere. È un fatto che ha stravolto la loro vita”. Nel campo in cui la bimba è stata uccisa iniziano ad accumularsi fiori, qualche giocattolo, biglietti d’addio. “Non so perché la tua mamma ha deciso di farti questo. Anch’io sono mamma e amo mia figlia più di qualsiasi cosa al mondo – recita uno – Non pensare che non ti abbia amato perché andare via con questo ricordo è terribile. Non si può perdonare ma si può cercare di capire che malgrado tutto sei stata amata”.

Dal vescovo, monsignor Luigi Renna arriva un appello: “per onorare al meglio la piccola Elena non si deve continuare in un clima di vendetta e di astio, ma in questo momento fermiamoci, riflettiamo e preghiamo”. Un momento di preghiera è stato organizzato nel pomeriggio a Santalucia. “Siamo sconcertati dinanzi ad un gesto inimmaginabile. La nostra pietà e la nostra vicinanza alla famiglia per la perdita di un angelo, una creatura così bella, va alla famiglia questa morte ha portato tanta separazione. Attendiamo dal Signore le risposte per un futuro più sereno e riconciliato”.