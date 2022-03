Omicron 2, spuntano sei nuovi sintomi: come riconoscerli

Alcuni sintomi legati all’intestino potrebbero essere il campanello d’allarme che vi informa che siete stati contagiati dalla variante Omicron BA.2. Alcuni pazienti soffrono infatti di dolori addominali, diarrea, nausea, gonfiore, vomito e bruciore di stomaco. Fin dalla sua comparsa abbiamo capito che questa variante è molto più contagiosa rispetto alle precedenti, anche della Delta. Ancora però non si sa con esattezza quanto un suo contagio potrebbe portare a casi gravi di malattia, gli esperti sono ancora al lavoro.

Intanto però gli studi condotti in Gran Bretagna hanno rivelato che esistono altri sintomi, questa volta legati all’intestino, che potrebbero informarci che abbiamo contratto l’Omicron 2. Con Delta i principali interessavano le prime vie respiratorie, ovvero la gola. Qui invece a essere colpito è l’intestino, con ben 6 nuovi sintomi: nausea, diarrea, vomito, dolore addominale, bruciore di stomaco e gonfiore.

I vaccini attualmente in uso sono efficaci contro la sottovariante BA.2. Riescono a proteggere chi la contrae contro la malattia grave, in particolare i soggetti che hanno ricevuto una dose di richiamo. I soggetti che vengono contagiati difficilmente rischiano di essere ricoverati in strutture ospedaliere.