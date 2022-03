Verona-Napoli, lo striscione della vergogna: le coordinate per un eventuale bombardamento

La guerra in Ucraina è una autentica tragedia che si è abbattuta sulla popolazione locale. La stessa Europa si sente minacciata, preoccupata dalle mire espansionistiche di Putin. Ma nemmeno lo spettro di una terza guerra mondiale ha fermato alcuni “tifosi” del Verona. Il virgolettato è d’obbligo per definire gente che utilizza il calcio solo come becero pretesto per sfogare i propri istinti più deplorevoli. Uno striscione firmato dalla Curva Sud del Verona mostra le bandiere di Russia, Ucraina e le coordinate di Napoli: immagine vergognosa. Lo riporta areanapoli.

Sulla questione ha preso parola lo scrittore Maurizio De Giovanni: “Il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell’obbiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista. Solo per farci capire con un plastico esempio a che punto può arrivare l’imbecillità (sub)umana, e come in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie”.