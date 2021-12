Osimhen convocato per la Coppa d’Africa, inizia lo scontro tra Napoli e Nigeria

Nemmeno il tempo di recuperare dall’infortunio, che Victor Osimhen è già diventato un caso. La Nigeria, infatti, senza aspettare di verificarne le condizioni lo ha già convocato per il pre-ritiro di Lagos in vista della prossima Coppa d’Africa. Comunicando, inoltre, all’SSC Napoli le proprie intenzioni. La società partenopea – stando a quanto riportato da Il Mattino – non avrebbe preso bene la decisione nella Nazionale e, per questo, nell’aria si presagisce una guerra diplomatica. Gli azzurri proveranno a far valere le proprie ragioni facendo leva sulla prognosi di 90 giorni che i medici hanno dato a Osimhen a seguito del brutto infortunio.

L’attaccante, nella giornata di ieri, ha ripreso ad allenarsi correndo da solo per poi spostarsi in palestra per un lavoro personalizzato. La tabella stilata prevede che il calciatore continui così per almeno un’altra settimana, senza che quest’ultimo indossi necessariamente una maschera.

La Nigeria non sembra avere alcuna intenzione di rinunciare a uno dei suoi giocatori migliori. Non ha caso, ecco che l’attaccante risulta convocato per il pre-ritiro.