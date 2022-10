Pagato per non far nulla, così un 38enne ha guadagnato 280mila dollari in 4 anni

Pagato per “non far nulla”. Bizzarra, ma allo stesso tempo fruttuosa, la trovata di Shoji Morimoto, ragazzo giapponese di 38 anni che si è inventato un servizio di noleggio che non gli costa nulla in termini di fatica, ma che allo stesso tempo gli permette di guadagnare molto.

IN COSA CONSISTE IL (NON) LAVORO

Ma cosa si intende per “essere pagati senza far nulla”? La risposta è molto semplice: Shoji permette ai clienti di “affittare” la sua persona, ma non è tenuto ad impegnarsi in un qualcosa di specifico, che sia una conversazione, una passeggiata o altro. Semplicemente, si limita ad offrire la sua compagnia.

Tra l’altro la biografia sul suo profilo Twitter parla chiaro: “Ti metto a disposizione una persona (io) che non fa niente. Non so fare altro che mangiare, bere e rispondere a domande, se molto semplici”. E, come ha rivelato in una sua recente intervista a Reuters, proprio su Twitter in molti sono rimasti colpiti dalla sua bio e in molti gli hanno avanzato delle “prenotazioni”, ottenendone sui 4000 in quattro anni e, sempre in quattro anni, guadagnando più di 280.000 dollari.

Molte persone lo assumono per semplice compagnia, altre per condividere un pranzo o una cena, ma, come da lui rivelato, c’è anche chi lo assume per farsi salutare dai binari mentre il suo treno partiva. Non per richieste di altro tipo: chi infatti ha richiesto da lui prestazioni di tipo sessuale o lavori manuali, si è visto ricambiare con un bel due di picche.

CHI E’ SHOJI

Shoji Morimoto, 38enne originario di Tokyo, è un ex impiegato presso un’azienda editoriale, e molto spesso veniva richiamato “proprio per il fatto di non far nulla”, come da lui dichiarato. E lì è scattata l’idea di sfruttare questa sua naturale inclinazione per farci soldi. Sembra che uno su quattro di chi lo cerca sia cliente abituale. Qualcuno lo ha assunto per quasi 300 volte. Di solito, Morimoto ha un paio di clienti al giorno, ma prima della pandemia aveva anche fino a quattro prenotazioni quotidiane.