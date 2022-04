Lieto fine per DiCoprio, ritrovata la telecamera dello youtuber giapponese

Ritrovata la telecamera di Karu Kumakura, in arte DiCoprio. Lo youtuber giapponese ne aveva denunciato la ‘scomparsa’ in un video pubblicato sui social. Tutto era cominciato all’ingresso dello Stadio Maradona poco prima dell’inizio del match tra Napoli e Roma. Il giovane tifoso nipponico aveva lasciato la sua attrezzatura agli steward spiegando che, una volta uscito dall’impianto di Fuorigrotta, nessuno aveva saputo più dirgi dove fosse finita. In un video aveva anche diffuso i numeri delle pettorine degli steward, invitando a dargli informazioni quanto prima visto che a breve sarebbe dovuto tornare in Giappone. “Quasi tutti i napoletani sono stati gentili, poi ci sono stati due ladri stro**i“, spiegava nel suo video l’influencer.

Il comunicato della SSC Napoli

Nella serata di ieri è arrivato il comunicato del Napoli che ha fatto sapere che la telecamera è stata ritrovata: “Con riferimento alla vicenda di Di Coprio (lo youtuber giapponese, tifoso del Napoli, che aveva lamentato il furto della telecamera allo stadio), la SSC Napoli è lieta di informare che grazie all’efficiente e rapida azione investigativa della Questura di Napoli, è stato possibile rinvenire la telecamera. Di Coprio si è recato presso il Commissariato di Fuorigrotta per tornare in possesso della sua telecamera”.

Il nuovo video pubblicato su YouTube da Di Coprio: “Grazie a tutti”

In un video pubblicato questa mattina su Youtube, DiCoprio ha spiegato che si è recato al commicasriato San Paolo di Napoli dove gli è stata riconsegnata la telecamera da un ragazzo che si è “scusato con me”. Il tifoso ha voluto poi sottolineare che questi errori li commettono i ragazzi in tutto il mondo, anche in Giappone e che non è assolutamente “colpa di Napoli, dei napoletani o della squadra. Questo è normale. Io penso che i napoletani siano molto gentili, hanno il cuore grande ed hanno fatto tanto per me”

Chi è Di Coprio

DiCoprio, nome d’arte di Hikaru Kumakura, vive in Giappone a Ishigaki, nella Prefettura di Okinawa. Lavora come designer ed advertising planner, ma da agosto del 2020 è famoso su Youtube anche per il suo canale Napoli Style. Qui commenta e racconta le partite degli azzurri, a cui assiste – per il fuso orario – nella notte o nelle prime ore dell’alba. DiCoprio è seguito da migliaia di persone e, spesso, è invitato a diversi programma televisivi a sfondo calcistico.