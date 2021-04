L’originalità e l’inventiva dei napoletani non ha limite. Nel centro storico di Napoli infatti, nella zona della Pignasecca, adiacente la funicolare di Montesanto, i paletti che delimitano il marciapiede sono diventati degli appoggi per i bar. Un appoggio per bere un caffé, o una Coca Cola. Nei bar non è ancora possibile consumare nulla infatti. I paletti del marciapiede diventano tavolini per i bar a Napoli

L’iniziativa è stata molto gradita e apprezzata da coloro che si sono trovati a passare in questi giorni tra le stradine di Montesanto.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 26 aprile. È in area rossa la Regione Sardegna. Sono in area arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla.

“Saremo rigorosi nell’applicazione del protocollo anti-Covid, perché se ci fosse una nuova chiusura molte imprese non riaprirebbero. Ribadiamo il nostro no al coprifuoco e che i luoghi Covid free sono essenziali per il turismo”. Lo dichiara il presidente di Confcommercio Campania, Vincenzo Schiavo, commentando così il passaggio in zona gialla della Campania da lunedì.

SE VUOI RESTARE SEMPRE AGGIORNATO VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.