Paradosso a Giugliano, ignoti segnalano l’account: bloccata la pagina Fb della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus

Impossibilitati ad aggiornare via Facebook dati e numeri di contagiati a causa di segnalazioni dell’account. Accade a Giugliano dove ieri era stata creata dall’Amministrazione comunale una pagina Facebook (protezione civile giugliano) per aggiornare in tempo reale la popolazione giuglianese, giustamente allarmata per la questione coronavirus. Prima di realizzare la pagina è stato creato un account facebook con lo stesso nome affinchè gestisse la relativa piattaforma, ma qualcuno,chissà per quale motivo, ha provveduto a segnalare l’account facendolo impedendo dunque anche l’aggiornamento della pagina.

“Speriamo che non sia un sabotaggio da parte di qualcuno ma di segnalazioni fatte per errore”, si rammarica la Comandante della Polizia Municipale Maria Rosaria Petrillo. “La speranza è che ci sblocchino altrimenti saremo costretti a creare un altro profilo o un’altra pagina. Intanto invito i cittadini a collegarsi stasera sui canali Twitter e Instagram per gli aggiornamenti dei dati”. Stamattina effettuati, intanto, altri controlli da parte degli agenti della polizia municipale. Su 36 persone controllate tutti avevano la valida autocertificazione per stare in strada. Nel pomeriggio ci saranno altri controlli.

I casi di coronavirus

Alle 17 di oggi 19 marzo i casi di coronavirus restano 17. Alle 19 ci sarà un nuovo bollettino con l’aggiornamento

La sanificazione delle strade di Giugliano

Proseguono le misure preventive atte a contrastare il diffondersi del coronavirus: molti i Comuni che hanno provveduto ad una pulizia straordinaria delle strade della città.

Il 20 marzo alle 22 verrà effettuata la disinfestazione zona centro a cura dell’asl napoli 2 nord

il 24 marzo alle 22 22 verrà effettuata la disinfestazione zona fascia costiera e completamento zona centro.

Il progetto pronto spesa

Il Comune di Giugliano in Campania, in collaborazione con le associazioni di categoria

“Confesercenti e CNA”, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da

virus Covid-19, ha attivato un servizio di ordinazione e consegna a domicilio dei beni di

prima necessità.

Il servizio, si rivolge a persone anziane, sole, disabili, affette da patologie, con

problemi di salute o impossibilitate a provvedere direttamente all’acquisto dei beni

di cui necessitano e che non possano contare sul supporto di parenti o conoscenti.

Usufruire del servizio è semplice! Occorre ordinare in maniera diretta al negozio di cui

all’allegato elenco e aspettare che i volontari della Protezione Civile consegnino la piccola

spesa portandola a casa.

La persona interessata all’acquisto può contattare telefonicamente il negozio alimentare

nei giorni indicati dal servizio di spesa domiciliare, LUNEDI E GIOVEDI entro le ore

12.00. Saranno poi i negozi ad attivare i volontari che provvederanno a consegnare la

spesa a domicilio che avverrà tra le ore 16.00 e le ore 19.00.

Per quanto riguarda la fornitura di acqua si accettano ordini per un massimo di 9 litri.

Tutte le consegne sono gratuite e si paga, ovviamente, il solo costo dei prodotti acquistati

senza costi aggiuntivi.

Al momento della consegna, i volontari si presenteranno muniti di mascherina e guanti

monouso nella fascia di orario 16:00 – 19:00.

Il cittadino, chiedendo, prima di aprire, l’esibizione del tesserino firmato in originale dal

Comandante della POLIZIA MUNICIPALE, potrà ritirare la spesa ed effettuare il

pagamento in contanti, senza far entrare nessuno in casa.

L’Amministrazione raccomanda massima attenzione su quest’ultimo punto.

Questo servizio, nato in tempi rapidi per garantire un supporto all’utenza debole, non

si basa su una lista chiusa di attività commerciali di generi di prima necessità, ma

permette a qualsiasi esercizio di essere inserito nell’elenco anche in futuro registrandosi

alla mail: protezionecivile@comune.giugliano.na.it

le attività

1 Antica Salumeria del Borgo Via Limitone – 16/18/20 3356827608

2 DECO’ Corso Campano – 477/481 0818946056 3357362299

3 DECO’ Via Santa Rita da Cascia – 56/58 0818948808 34963366513

4 DECO’ Via G. Di Vittorio – 38 Tel. 0818958208

5 Gruppo Fontanella “Top Market” Via Vittorio Veneto – 28 081/18758663

6 Guerrera Superstore Sigma Via S. Francesco D’Assisi – 24 3929245356

7 M D Via Marchesella – 92 08118991010

8 M D Vico Pozzo – 3 08118879131

9 M D Via S. Nullo – 64/A 0810602442

10 M D Varcaturo Via Ripuaria – 158 3208495815

11 Mini Market

Granata Michele Piazza Annunziata 3396339312

12 Pescheria

La Fonte del Mare Corso Campano – 412 3510878899 – 0815069854

13 Salumeria Pragliola Pietro Via Vittorio Veneto – 14 3388468506