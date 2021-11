"Vi sparo in bocca", parcheggiatore abusivo minaccia i ragazzi per 2 euro [Video]

Un parcheggiatore abusivo ha aggredito e minacciato due ragazzi che avevamo sostato l’auto in via Bellini. Per essere ancora più precisi, in via Conte di Ruvo a Napoli. L’episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 23, quando il parcheggiatore ha intimato ai due giovani di dargli almeno due euro per poter sostare lì. I ragazzi, però, non avevano abbastanza monete per raggiungere la cifra richiesta. A riportare la notizia è La Bussola.

Per questo motivo, il parcheggiatore abusivo li ha aggrediti verbalmente i due giovani, che hanno detto di voler chiamare i carabinieri. A quel punto, l’uomo ha minacciato loro dicendo di “spararli in bocca”.