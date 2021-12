Partono da Casoria e Napoli per rapinare una farmacia, guai per 4 pregiudicati. Sabato scorso il questore di Grosseto emetteva un provvedimento di “divieto di ritorno nel territorio del comune di Follonica per tre anni” nei confronti di 4 persone responsabili di una rapina a mano armata alla farmacia Salus. Nel pomeriggio del 29 gennaio 2021, in via della Repubblica a Follonica, due uomini con il volto travisato e armati di pistola, entrarono alla Salus e portarono via l’incasso dal registratore di cassa, dopo aver puntato la pistola contro la farmacista.

A seguito di attività investigativa concordata tra i carabinieri di Follonica, Napoli e Casoria, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico di quattro pregiudicati nei confronti dei quali è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del Tribunale di Grosseto. Ora i quattro sono nelle carceri di Grosseto, Siena, Benevento e Udine. Ora, per loro, c’è anche il divieto di mettere piede nel territorio di Follonica per tre anni.