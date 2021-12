Piero Armenti de ‘Il mio viaggio a New York’ ha il Covid: “Febbre e dolori”

È conosciuto al mondo social grazie ai suoi video da New York in cui, grazie alla sua simpatia, riesce a mostrare a ‘noi curiosi’ ogni aspetto della Grande Mela: stiamo parlando di Piero Armenti, il giornalista e scrittore salernitano che ha trovato successo negli States. Le sue fortune iniziano quando decide di fondare il tour operator Il mio viaggio a New York, agenzia spinta fortemente dalla omonima pagina Facebook che oggi può vantare oltre 1 milione e mezzo di fan. Ed e proprio con un post pubblicato sul social che l’urban explorer ha comunicato ai suoi fan di aver “preso quel virus che inizia per la C e finisce per D“.

Fortunatamente Piero Armenti, come spiega lui stesso, non ha avuto problemi di salute troppo seri: “I miei sintomi sono stati quelli influenzali, ma piu’ persistenti, per fortuna non ho avuto nessuna difficoltà respiratoria, non ho perso olfatto e gusto, l’ossigeno è sempre stato buono”. Ad ogni modo, il giornalista spiega di essersi vaccinato con due dosi e di aver contratto il virus in attesa della terza.

“Torna presto Piero!”

Tantissimi i fan che, appresa la notizia, hanno voluto fargli gli auguri di pronta guarigione. Tra loro anche colleghi come Tommaso in Giappone, che scrive: “Rimettiti presto Piero! Mi raccomando riprendi prima possibile a fare video che sei pieno di commenti di persone inferocite ti dicono che metti solo video vecchi. A noi non è concesso stare male”.