Paulo Sousa resta alla Salernitana, è Galtier in cima alla lista di Adl: “Faremo un bel campionato”

Continua il casting in casa Napoli per l’allenatore. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione, riprendendo alcune dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis al TG: “Il Napoli è sempre in buone mani: faremo un bel campionato. bisogna stare sereni e tranquilli. Ho un incontro con il ministro dell’Istruzione: verifico la possibilità di insegnare il calcio nelle scuole elementari e medie, così che i bambini possano diventare degli ipotetici allenatori”.

Sul fronte del successore di Spalletti, invece, continuano i dialoghi. Sfuma Paulo Sousa . Il tecnico ha annunciato che resterà alla Salernitana: “Per ora l’idea è di restare, sto già lavorando per la prossima stagione, col ds abbiamo già discusso di mercato, non vedo motivi per cambiare. Voglio far parte di un progetto dove poter crescere non solo come allenatore ma anche come crescita di calciatori e infrastrutture. Tengo molto al progetto della Salernitana”.

Nelle ultime ore stanno aumentando le chance di vedere Galtier sulla panchina del Napoli. De Laurentiis lo ha messo nel mirino e lo sta aspettando con pazienza, come scrive il quotidiano Repubblica. Bisogna aspettare che il tecnico francese, vincitore di due Ligue 1, si liberi dal Psg. Si parla di una buonuscita da sei milioni. E’ lui il primo nome per la sostituzione di Spalletti. Galtier ha le caratteristiche che piacciono a De Laurentiis: l’esperienza sia in squadre come lo stesso Lille, che hanno avuto un rendimento superiore alle aspettative che nel complesso spogliatoio del Psg, sia l’identikit del vincente (in Francia ha vinto due campionati e una Supercoppa). Si tratta di una vecchia fiamma per De Laurentiis. Galtier oggi è davanti a tutti.