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Paura a Marano, scuolabus in fiamme in zona San Rocco dopo il guasto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Paura a Marano, scuolabus in fiamme in zona San Rocco dopo il guasto
Paura a Marano, scuolabus in fiamme in zona San Rocco dopo il guasto
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Prima il boato e poi l’esplosione. Momenti di apprensione a Marano, zona San Rocco in via Castel Belvedere, dove un pulmino scuolabus è andato in fiamme.

L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, giunti dopo diversi minuti sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Incendio che sarebbe stato causato da un problema all’impianto elettrico, che aveva richiesto l’intervento sul posto di un meccanico. Ed è stato proprio mentre quest’ultimo si stava apprestando ad arrivare che il pulmino è andato in fiamme. Fumo visibile in tutta la città.

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Fortunatamente non si sono registrati feriti.

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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