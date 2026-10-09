Paura a Marano, scuolabus in fiamme in zona San Rocco dopo il guasto

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Prima il boato e poi l’esplosione. Momenti di apprensione a Marano, zona San Rocco in via Castel Belvedere, dove un pulmino scuolabus è andato in fiamme.

L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, giunti dopo diversi minuti sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Incendio che sarebbe stato causato da un problema all’impianto elettrico, che aveva richiesto l’intervento sul posto di un meccanico. Ed è stato proprio mentre quest’ultimo si stava apprestando ad arrivare che il pulmino è andato in fiamme. Fumo visibile in tutta la città.

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Fortunatamente non si sono registrati feriti.