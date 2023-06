Paura a Napoli, 21enne gambizzato in piazza Mercato: ipotesi rapina finita male

PUBBLICITÀ

Un altro ferito è stato soccorso questa notte presso l’ospedale del Mare. Si tratta di un 21enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, il giovane era in piazza Mercato con alcuni amici. Sconosciuti avrebbero tentato di rapinarli e uno di loro avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco. Ferito alla gamba destra, il 21enne è stato portato al pronto soccorso da alcuni conoscenti. Non è in pericolo di vita. Intervenuti sul posto carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della stazione Ponticelli.

Indagini dei carabinieri della compagnia Stella per chiarire dinamica.