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Paura nella serata di venerdì 9 ottobre a Napoli, nel quartiere Materdei, dove una voragine si è aperta improvvisamente nella carreggiata, inghiottendo un’auto con un ragazzo a bordo. L’episodio si è verificato intorno alle 21.30 in vico della Neve, nei pressi del civico 30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a raggiungere il giovane rimasto intrappolato nella vettura e a portarlo in salvo. Dopo essere stato estratto dall’abitacolo, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro e trasportato in ambulanza in ospedale per gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto sotto choc, ma non avrebbe riportato ferite.

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Voragine a Materdei, strada messa in sicurezza

Il cedimento ha interessato vico della Neve, la strada che collega Calata Fontanelle con via Santa Teresa degli Scalzi. La voragine si è aperta circa a metà del percorso, provocando il collasso della carreggiata e facendo precipitare l’auto al suo interno. Oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, sono intervenuti anche la polizia municipale e la Protezione civile per mettere in sicurezza l’area e avviare le verifiche.

Restano da chiarire le cause del cedimento. Tra le ipotesi al vaglio ci sono il possibile collasso di una cavità sotterranea e le infiltrazioni d’acqua. Non si esclude neppure un eventuale collegamento con il forte maltempo che nelle ore precedenti aveva interessato Napoli, con piogge intense e disagi in diverse zone della città. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire le cause della voragine e le condizioni necessarie per garantire la sicurezza della strada prima della riapertura.Paura a Napoli, voragine inghiotte un’auto con un ragazzo a bordo: portato in ospedale.

FOTO: Fanpage.it