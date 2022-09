Paura a Scampia, auto sbanda al ritorno da un matrimonio: schianto contro i blocchi di cemento e lamiere

Al ritorno da un matrimonio, perdono il controllo dell’auto e provocano un incidente andando a sbattere contro alcune barriere. E’ accaduto ieri a Scampia in viale della resistenza, tra le case popolari e la Vela Rossa. Solo per caso non c’è scappato il morto. Sul posto anche un’ambulanza per soccorrere i feriti. A provocare lo schianto una Fiat Punto di colore nero guidata da una donna e con a bordo anche un uomo. All’improvviso ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro delle lamiere con i blocchi di cemento.