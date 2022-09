Bufera sull’influencer Giulia Torelli : “Perché i vecchi votano? Devono stare a casa!” 

“Perché i vecchi hanno il diritto di voto? ” così Giulia Torelli, influencer nota sui social come ‘Rockandfiocc’, ha esordito nelle sue storie IG facendo parlare di se ed attirando le critiche di Selvaggia Lucarelli. La giovane trentacinquenne gestisce un blog online, a punto ‘Rockandfiocc‘, dove parla di moda, tendenze del momento, libri e dove spesso ha detto la sua su argomenti vari. La Torelli infatti aveva già fatto parlare di se anni fa per un commento fatto su chi ha qualche chilo in più e ha poi continuato negli anni ad essere a volte “spigolosa” in alcune risposte.

Il pensiero della Torelli

Al tramonto delle elezioni tenutesi il 25 settembre Giulia Torelli ha deciso di esprimere la sua opinione sul risultato e soprattutto sugli elettori. “Io ho una cosa da dire, mi dispiace ma la devo dire” così inquadrandosi il volto mentre passeggia la Torrelli inizia il discorso. “Perché i vecchi hanno il diritto di voto? Lo hanno già esercitato nella loro lunga, lunghissima, vita” continua. Gli anziani questi le vittime dei “dubbi” della Torelli che, evidentemente scontenta della gestione “elettorale” italiana, sostiene che orami gli over abbiano “fatto il loro”. “Basta votare – continua rivolgendosi ancora ai “vecchi” elettori – Non sanno niente e quello che sanno lo vedono al Tg non hanno idea“.

Più che di disinformazione la Torelli pare portare avanti il discorso del “troppo lontani dalla contemporaneità” per giustificare il suo attacco ai più anziani. L’influencer non mostra però alcuna delicatezza nell’esprimere la sua opinione conclude infatti il discorso dicendo: “I vecchi non devono fare niente, tanto meno votare, devono stare a casa fermi ed immobili“. Un’attacco vero e proprio quello della Torelli che incattivita, ed evidentemente dubbiosa sul risultato delle elezioni, addossa in parte la colpa alla classe più anziana degli elettori italiani.

“Dai su accetta la sfida”

Non tarda ad arrivare la risposta di Selvaggia Lucarelli, “cane da caccia” di gossip che non perde occasione di dire la sua soprattutto se qualcosa non è di suo “gusto”. “Mi si strappa il cuore nel dirlo, ma questa è una parte rilevante della Milano che si sente pure di sinistra” dice la Lucarelli. Quest’ultima infatti si sente “toccata” in prima persona e presa a cuore la questione “sfida” la Torelli. “Dai su, accetta la sfida, vi sedete in poltrona tu e mio padre 88 anni, vediamo chi dei due sa qualcosa della vita, della storia, della politica“.

Seppure il pensiero dei più anziani su alcuni temi che stanno molto a cuore ai giovani è controverso le parole ed il tono con il quale la Torelli ha detto la sua a riguardo sono indubbiamente “forti”. Le tematiche affrontate nei programmi elettorali nelle ultime elezioni sonno “nuove” e “giovani” e riguardano in prima persona forse più gli under che gli over, ma da qui a dichiarare di dover togliere il diritto di voto agli anziani vi è un abisso. Servirebbe piuttosto maggiore informazione e scambi di opinioni tra le varie generazioni, in modo tale da accettare le differenze ed accogliere le somiglianze.