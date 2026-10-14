Paura in Campania, trovato chiodo nel pasto di una bimba alla mensa delle elementari

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Un chiodo trovato nel pasto servito alla mensa scolastica delle Elementari di Casapapa, a Solofra, in provincia di Avellino. A fare la scoperta è stata un’alunna, che ha immediatamente consegnato l’oggetto agli insegnanti. Lo riporta Il Mattino.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i genitori, che si sono rivolti al sindaco chiedendo di fare chiarezza sull’accaduto e di conoscere gli esiti degli accertamenti avviati dall’Asl e dai Nas dei carabinieri. La bambina sta bene e non ha ingerito corpi estranei.

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