Qualiano. Perquisizioni anti-droga. Carabinieri trovano in un appartamento un sasso di cocaina e 177 dosi. I carabinieri della stazione di Qualiano, durante un servizio finalizzato al contrasto del traffico di droga, hanno rinvenuto, all’interno di un appartamento disabitato di via Di Vittorio, 177 dosi preconfezionate di cocaina e un “sasso” della stessa sostanza di oltre 100 grammi sigillato sottovuoto in un involucro di plastica. Nei locali anche materiale vario per il confezionamento e un bilancino di precisione. La sostanza è stata sequestrata.

Un mese fa a Qualiano, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto tre persone, un 33enne, un 37enne e un 52enne, in quanto trovati in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di uno dei tre, di 3 chili di hashish e 2 chili di marijuana.

