Perseguita una donna perché non vuole fidanzarsi con lui, 38enne arrestato nel Salernitano

Un 38enne di Montano Antilia, provincia di Salerno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari dai carabinieri perché accusato di “atti persecutori” nei confronti di una donna.

Ad emettere la misura cautelare è stato il Gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura.

Perseguita una donna perché non vuole fidanzarsi con lui, arrestato dopo la denuncia

A farla scattare la denuncia-querela presentata proprio dalla donna, in quanto il 38enne, non accettando il rifiuto ad una relazione sentimentale, l’avrebbe in più circostanze perseguitata generando in lei uno stato di paura ed ansia.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

A riportarlo, SalernoToday.