La fece ubriacare e poi la violentò in un hotel a Giugliano, 22enne condannato a 7 anni di reclusione

Condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata. E’ quanto disposto dal gup Pia Sordetti del tribunale di Napoli Nord nei confronti di un 22enne di Orta di Atella per la violenza consumata ai danni di una donna di 50 anni in un albergo a Giugliano in Campania.

Il 22enne venne tratto in arrestato dai carabinieri della stazione di Orta di Atella lo scorso dicembre e messo ai domiciliari. In seguito il Riesame del tribunale di Napoli sostituì la misura cautelare con quella dell’obbligo di presentazione alla pg.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia sporta dalla vittima. La donna riferiva di aver conosciuto l’uomo poco tempo prima, quale cliente di un supermercato. Quest’ultimo, dopo aver insistentemente tentato un approccio con la donna, riusciva finalmente ad avere un incontro con lei. Dopo aver consumato una birra con l’uomo, la 50enne aveva iniziato a sentirsi male, pregandolo di riaccompagnarla a casa. Tuttavia, l’uomo anziché rientrare a casa, approfittando dello stato di malessere della vittima, si è diretto con la sua auto in un albergo in Giugliano in Campania e lì l’ha violentava ripetutamente.

L’uomo inchiodato dalle videocamere di sorveglianza dell’hotel

La donna a causa della sua condizione fisica, non riusciva a opporre resistenza. Infatti, era barcollante e non in grado neppure di camminare. Le attività di indagine, dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e delegate ai carabinieri di Orta di Atella, hanno permesso di ricostruire in maniera dettagliata i concitati momenti, anche attraverso la visione di un filmato estrapolato dalle videocamere di sorveglianza dell’hotel.

Il sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo ha richiesto 7 anni di reclusione. La 50enneenne si è costituita parte civile con l’avvocato Renato Luigi De Spirito. Il gup normanno ha condannato il 22enne anche al risarcimento del danno in favore della vittima.