Arresto non convalidato ed immediata scarcerazione per A.M., titolare del bar in piazza San Nicola a Giugliano. Questa la decisione del giudice del tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Giuliano, nei confronti del commerciante che era finito in manette la settimana scorsa.

I carabinieri della Stazione di Qualiano, con la preziosa collaborazione di personale tecnico dell’ENEL, avevano arrestato per furto di energia elettrica il 42enne di Giugliano, titolare di un bar del centro della città. Dal 2018, con la manomissione del contatore, era riuscito a sottrarre alla società erogatrice circa 24mila euro di energia elettrica. Nel corso del giudizio per direttissima, il 42enne, difeso dagli avvocati Giovanni Abbate e Raffaele Ciardiello, ha ottenuto l’immediata liberazione poichè il giudice ha ritenuto di non convalidare l’arresto.